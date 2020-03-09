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İtalya, Spor

İtalya'da tüm spor organizasyonları 3 Nisan'a kadar askıya alındı

İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

09.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:54
İtalya'da tüm spor organizasyonları 3 Nisan'a kadar askıya alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki haftayı aşkın süredir acil durum içinde olan İtalya'da, Ulusal Olimpiyat Komitesinin kararıyla tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi. İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre, CONI Başkanı Giovanni Malago, spor federasyonları başkanlarıyla bugün Roma'da Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Başkanların toplantısından İtalya Birinci Futbol Ligi dahil tüm spor branşlarında, her düzeydeki etkinlikleri hafta sonu çıkarılan başbakanlık kararnamesinde belirtildiği üzere 3 Nisan'a kadar durdurma kararının çıktığı belirtildi. CONI Başkanı Malago'nun toplantıdan çıkan bu kararı, Başbakan Giuseppe Conte ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'ya da ilettiği kaydedildi.

14 KENT KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günler geçiren ülkede Başbakan Giuseppe Conte, dün virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı. Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği "kırmızı bölge" uygulaması, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletilmişti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 463 OLDU

Söz konusu yerlerde her türlü toplu faaliyet ve eğitim-öğretim, 3 Nisan'a kadar askıya alınmış, Serie A maçlarının ise seyircisiz oynatılmasına izin verilmişti. Ülkede şu ana kadar 9 bin 172 kişide koronavirüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 463'e yükseldi.

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İtalya'da tüm spor organizasyonları 3 Nisan'a kadar askıya alındı

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Koronavirüs nedeniyle İtalya'da tüm spor organizasyonları 3 Nisan'a kadar askıya alındı

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