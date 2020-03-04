İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

04.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:04

İtalya'da binlerce kişiye bulaşan ve 107 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs nedeniyle Serie A'da tribünler boş kalacak. İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Serie A'da oynanacak maçlar 3 Nisan 2020 tarihine kadar seyircisiz olarak oynanacak.

KUPA MAÇLARI ERTELENMİŞTİ

İtalya Kupası yarı final rövanşında oynanacak Napoli-Inter ve Juventus-Milan maçları da koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ölü sayısını 107'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA