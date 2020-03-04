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İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Koronavirüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da Serie A maçları seyircisiz oynanacak.

04.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:04
İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

'da binlerce kişiye bulaşan ve 107 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs nedeniyle Serie A'da tribünler boş kalacak. İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Serie A'da oynanacak maçlar 3 Nisan 2020 tarihine kadar seyircisiz olarak oynanacak.

KUPA MAÇLARI ERTELENMİŞTİ

İtalya Kupası yarı final rövanşında oynanacak Napoli-Inter ve Juventus-Milan maçları da koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ölü sayısını 107'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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