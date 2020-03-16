İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen ve maçların ertelendiği İtalya'da futbol kulüpleri büyük zarar etti.

İtalyan basını, koronavirüs sebebiyle liglerin Serie A'da tatil olmasının faturasını kulüplere 670 milyon euro olarak tahmin edildiğini duyurdu. Sky Italia'nın haberinde kulüplerin bu sezon daha az maça çıkması sebebiyle özellikle yayın haklarından almaları gereken gelirlerin düşeceğini ve bunun yanında stat gelirleri de eklendiğide 670 milyon euroya yakın bir zararın oluşacağı yazıldı. Sezonun geri kalanı için iptal kararı alındığı takdirde ise bilançonun çok daha yükseleceği ifade ediliyor.

DÜŞÜK BÜTÇELİ TAKIMLARDA BÜYÜK RİSK

İtalyan yayıncı kuruluşun kulüplere ödediği miktarın ise sezonluk 973 milyon euro ve buna 371 milyon euroluk yurtdışı yayın hakları ve İtalya Kupası yayın hakları da eklendiğinde 1,370 milyar euro olduğu belirtildi. Sezonun kalan 3'te 1'lik kısmında sadece yayın gelirlerinde kulüplere ödenecek gelirin 425 milyon euroluk kesinti olacağı da haberin devamında yer aldı. Yapılan değerlendirmede sezon iptal edilirse, gelirlerine kavuşamayacak olan özellikle düşük bütçeli takımların önümüzdeki sezona katılamama riski yaşayacağı belirtiliyor.

(Sporx)