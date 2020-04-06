Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu Sezon ortasında sakatlanmasına rağmen oynadığı maçlarda gösterdiği performansla alkış alan Merih Demiral, istatistiklerde de ön plana çıkmış durumda. Merih, Serie A'da gol atan tek Türk savunmacı olmasının yanı sıra 2016 yılından bu yana bir maçta 2 kafa golü atan tek savunma oyuncusu konumunda yer alıyor.

Juventus'ta beğeni toplayan bir sezon geçiren Merih Demiral, sakatlanmasının öncesinde dikkat çeken istatistiklere imza atmıştı. Bu sezon Serie A'da en az beş maça çıkan oyuncular arasında oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan sadece iki oyuncu bulunuyor. Bu isimlerden biri Merih Demiral olurken diğer isimse Mert Çetin olarak dikkat çekiyor.

2016'DAN BU YANA BİR MAÇTA 2 KAFA GOLÜ ATAN TEK SAVUNMA OYUNCUSU

Demiral'ın bir diğer göze çarpan verisi ise kafa toplarındaki hakimiyeti. Ekim 2016'dan bu yana bir Serie A maçında iki kafa golü atan tek savunma oyuncusu Merih Demiral. 2019'un Nisan ayında Sassuolo formasıyla Chievo karşısında iki kez fileleri bulmayı başarmıştı.

SERİE A TARİHİNDE GOL ATAN TEK TÜRK SAVUNMACI

1 Ocak 1998 sonrası doğan oyuncular arasında bu sezon Juventus formasıyla Serie A maçına çıkan iki isimden biri Merih Demiral. Diğer isimse Juventus'un Ajax'tan kadrosuna kattığı Matthijs de Ligt. Serie A tarihinde gol atan 12 Türk futbolcudan biri olan Merih Demiral, bunu başaran tek savunma oyuncusu konumunda.

(Fanatik)