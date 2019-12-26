: İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı

26.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:12

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti.

7 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET YAŞADI

Sarı-kırmızılı kulüple 30 Ekim'de teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlayan Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İlk yarının son haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 puanla son sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bülent Uygun ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz. Hocamız ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz" denildi.

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