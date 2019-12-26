İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı
Süper Lig'de bir teknik adamın daha görevine son verildi. DHA'nın son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti.
7 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET YAŞADI
Sarı-kırmızılı kulüple 30 Ekim'de teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlayan Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.
İlk yarının son haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 puanla son sırada yer alıyor.
KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bülent Uygun ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz. Hocamız ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz" denildi.
Haber Videosu: İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı
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Trabzona gelmekten korktu kacti. . . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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abdullah avcı istifa ederse tamamdırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Başkan Bülo yu postalamış. . Uzun saçlı bir hoca yakışır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Feneri yenmek için geldin zaten, görev tamamlandıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sözde birde başkanı öptü diye ne laflar etmişlerdi.Demekki öpmek ile bu işler olmuyor feneri yenenlerin sonu hüsran bitiyor......Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Size de Teknik Direktör dayanmıyor Sayın yöneticiler. . . Bu kaçıncı oldu sayamadım. . . TFF 1. Lig çok uzak görünmüyor Kayserispor için. . . Çok yazık. . .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Tek marifeti feneri yenmek oldu. Soran olursa da fenerli dersiniz. . . Ama helal olsun bülent korkmaz gibi feneri yenip GS''ye yatmaz en azından.Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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gelmesi hataydı zatenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HAHAHAHAHAHACevap Yaz Yayından Kaldır