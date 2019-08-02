İstem Atilla, boşandığı Burak Yılmaz hakkında icra takibi başlattı

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz 2016 senesinde nikah masasına oturduğu İstem Atilla ile geçtiğimiz sene şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşandı. İstem Atilla, ünlü futbolcunun boşandıktan sonra evin giderlerini ödemediğini belirterek ilamsız icra takibi başlattı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Sabah'ın haberine göre; eski eş, geçtiğimiz seneye ait 18 bin dolar yani 100 bin lira olan kira, aidat, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödemesi için Burak Yılmaz'a ilamsız icra takibi başlattı.

1,3 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Mahkeme, boşanma davasında ünlü futbolcunun eşine 1,3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.