Muslera, Gökhan Çıra'ya karşı haklı çıktı! İşte olaylı maçın raporu
Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atladığı maçın ardından saha karışmış ve oyuncular arasında arbede yaşanmıştı. Karşılaşmanın temsilci raporu ortaya çıkarken, Muslera'nın Gökhan Çıra'ya yumruk atmadığı ve ağız dalaşı yaşadıkları kaydedildi.
Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan ve bitiş düdüğünün ardından büyük olayların yaşandığı Ziraat Türkiye Kupası maçının temsilci raporu ortaya çıktı.
Maçta görevli TFF temsilcileri Celalettin Yavuz ve Durmuş Cansever'in müsabaka raporları TFF'ye ulaştı.
MUSLERA'NIN FİZİKİ MÜDAHALESİ YOK
Raporlar, en çok merak edilen isim olan Galatasaray kalecisi Muslera'nın durumunu da netleştirdi. Muslera'nın Tuzlasporlu futbolculardan Gökhan Çıra'ya önce sözle ardından fiziki saldırıda bulunduğu iddia edilmesine karşılık, temsilci raporlarında böyle bir eylemin yer almadığı belirtildi. Temsilcilerin 'kargaşa' olarak adlandırdığı eylemde Muslera ile Gökhan Çıra'nın karşılıklı ağız dalaşına girdikleri, bununla birlikte itiş kakış yaşandığı ve iddia edildiği gibi Uruguaylı kalecinin rakibe tokat veya yumruk gibi bir darbesinin olmadığı kaydedildi.
Muslera, maçın ardından yaptığı açıklamada yumruk atmadığını söylemiş ve "Ben herkese saygı duyuyorum, herkesin de bize saygı duyması gerektiğini söylüyorum. Birisi diyorsa ki 'Muslera bize vurdu' o zaman görüntüleri ortaya koyması lazım. Öyle bir şey yok, öyle bir görüntü olamaz. Biz nasıl onlara saygı gösteriyorsak, onların da bize saygı duyması lazım. En ufak bir video, görüntü olamaz çünkü ben hiç kimseye vurmadım, bu benim karakterime aykırı" ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELEMEDE
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki olayların ani gelişmesi nedeniyle temsilci raporlarını yeterli görmeyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluşa başvurarak maç sonrası yaşananlarla ilgili tüm kamera görüntülerini talep etti. TFF Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor ve Galatasaraylı futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerinin karşılaşma sonrası verdiği röportajları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları da incelemeye alıp, dosyaya koydu.
TERİM, KILIÇ VE FUTBOLCULAR PFDK'DA
TFF Hukuk Müşavirliği'nin, maç sonrasındaki açıklamalarından dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le birlikte rakip teknik adam Gürses Kılıç ve futbolculardan Gökhan Çıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edeceği öğrenildi. Bu kişilerin yanı sıra Galatasaray'ın iletişim sorumlusu Hande Sümertaş'a yönelik fiili saldırıdan dolayı da hem Tuzlaspor Kulübü'nün hem de iki görevlisinin PFDK'ya sevk edileceği ifade edildi.
Haber Videosu: Muslera, Gökhan Çıra'ya karşı haklı çıktı! İşte olaylı maçın raporu
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bugün günlerden GS yi el birliği ile aklama günüdür. Tüm medyayı fatih terimi aklamaya çağırıyoruz. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GS altyapısında neler çektim ben biliyorum diyor. Belli ki seni adam etmeye çalışmışlar sende bi hayli zorlanmışsın. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bu adamın amacı şov yapmaktı. şovunu yaptı. hem kulübe hem de futbolcuya sağlam bir ceza vermeliler ki öyle rahat rahat şov yapamasın!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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o stad eski tuzlaya 100 km uzak stad üstelik kamera sisemide yok. hiçbirşey göremeyecez yaniCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Galatasarayı seviyorum ama Fatih TerimsizCevap Yaz 15 26 Yayından Kaldır
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aynen bende3 5 Yayından Kaldır
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o zaman sevme aga sen galatasarayı. fatih terimdir galatasaray. senin gibi hocasını istemeyen taraftar olmasın.21 13 Yayından Kaldır
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Gökhan Çıra denen geoit in gündeme gelmek için yaptığı başka bir saçmalık. Bu maç sonrası Gökhan ve beyefendi eşi okan olaylardan sonra google de en çok merak edilen tıklanan kişiler olmuştur hiç şüphesiz Gökhan ı tebrik ediyorum amacına fazlası ile ulaştı. . . .Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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Yalancının ÇIRASIDA yatsıya kadar yanarmış. .Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır