: Muslera, Gökhan Çıra'ya karşı haklı çıktı! İşte olaylı maçın raporu

19.12.2019 08:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:29

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan ve bitiş düdüğünün ardından büyük olayların yaşandığı Ziraat Türkiye Kupası maçının temsilci raporu ortaya çıktı.

Maçta görevli TFF temsilcileri Celalettin Yavuz ve Durmuş Cansever'in müsabaka raporları TFF'ye ulaştı.

MUSLERA'NIN FİZİKİ MÜDAHALESİ YOK

Raporlar, en çok merak edilen isim olan Galatasaray kalecisi Muslera'nın durumunu da netleştirdi. Muslera'nın Tuzlasporlu futbolculardan Gökhan Çıra'ya önce sözle ardından fiziki saldırıda bulunduğu iddia edilmesine karşılık, temsilci raporlarında böyle bir eylemin yer almadığı belirtildi. Temsilcilerin 'kargaşa' olarak adlandırdığı eylemde Muslera ile Gökhan Çıra'nın karşılıklı ağız dalaşına girdikleri, bununla birlikte itiş kakış yaşandığı ve iddia edildiği gibi Uruguaylı kalecinin rakibe tokat veya yumruk gibi bir darbesinin olmadığı kaydedildi.

Muslera, maçın ardından yaptığı açıklamada yumruk atmadığını söylemiş ve "Ben herkese saygı duyuyorum, herkesin de bize saygı duyması gerektiğini söylüyorum. Birisi diyorsa ki 'Muslera bize vurdu' o zaman görüntüleri ortaya koyması lazım. Öyle bir şey yok, öyle bir görüntü olamaz. Biz nasıl onlara saygı gösteriyorsak, onların da bize saygı duyması lazım. En ufak bir video, görüntü olamaz çünkü ben hiç kimseye vurmadım, bu benim karakterime aykırı" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELEMEDE

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki olayların ani gelişmesi nedeniyle temsilci raporlarını yeterli görmeyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluşa başvurarak maç sonrası yaşananlarla ilgili tüm kamera görüntülerini talep etti. TFF Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor ve Galatasaraylı futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerinin karşılaşma sonrası verdiği röportajları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları da incelemeye alıp, dosyaya koydu.

TERİM, KILIÇ VE FUTBOLCULAR PFDK'DA

TFF Hukuk Müşavirliği'nin, maç sonrasındaki açıklamalarından dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le birlikte rakip teknik adam Gürses Kılıç ve futbolculardan Gökhan Çıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edeceği öğrenildi. Bu kişilerin yanı sıra Galatasaray'ın iletişim sorumlusu Hande Sümertaş'a yönelik fiili saldırıdan dolayı da hem Tuzlaspor Kulübü'nün hem de iki görevlisinin PFDK'ya sevk edileceği ifade edildi.

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