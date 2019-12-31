İşte Trabzonspor'un hoca adayları! Ünal Karaman'ın yerine...

31.12.2019 08:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:35

Trabzonspor'da dün KAP'a yapılan açıklama ile teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Bordo mavili kulüpte bu ayrılığın ardından ise yeni hoca arayışları başladı. Karadeniz ekibinde ön plana çıkan ilk isim ise Aytemiz Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut oldu.

1999-2000 sezonunda bordo-mavili formayı giyen Bulut uzun süre Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığı görevini sürdürmüş, daha sonra ilk teknik direktörlük deneyimi olan Yeni Malatyaspor'daki başarısıyla dikkat çekmişti. Bulut bu sezon başında göreve geldiği Aytemiz Alanyaspor'da da istikrarlı ve başarılı grafiğini sürdürüyor.

44 yaşındaki genç teknik adamın Trabzonspor'un en güçlü hoca adayları arasında yer aldığı, ancak yönetimin önce Alanyaspor yönetimini bu transfer için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

EFSANELER GÜNDEMDE

Bordo mavililer için konuşulan hoca adayları arasında iki efsanenin de adı geçiyor. Bu isimlerden biri Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami Mandıralı diğeri ise Fatih Tekke. 51 yaşındaki Hami Mandıralı daha önce iki kez Trabzonspor teknik direktörlüğü görevi yapmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ FORMÜLÜ

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ardından takımın efsane ismi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sezon sonuna milli takımla beraber bordo mavili kulübü çalıştırması fikri de ortaya atıldı. Ancak Euro 2020'ye hazırlanan Güneş'in böyle bir görevi kabul etmesinin çok düşük ihtimal olduğu ifade edildi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İLE DEVAM EDİLEBİLİR

Bu arada yönetimin takımın başına uygun bir isim bulamaması halinde Ünal Karaman'ın 1,5 yıldır yardımcılığını yapan eski futbolcusu Hüseyin Çimşir ile de sezonu tamamlama ihtimali bulunduğu öğrenildi.