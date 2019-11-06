İşte Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

06.11.2019 12:37 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:17
İşte Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler

Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler ve maç programı açıklandı. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık, Gaziantep FK-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçını ise Özgür Yankaya yönetecek.

İşte Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler:

8 Kasım Cuma

20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

9 Kasım Cumartesi

15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük


VİDEO: İşte Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler
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YORUMLAR (2)

  • ALİ KOÇ:
    fener bu maçı kazanırsa ALİ PALABIYIK a bir daha maç verilmez. . . lig başından bu yana olan bu . . . fenerin kazandığı macların hakemleri kızağa çekiliyor tesadüfe bak :))
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  • THE FLAWLESS:
    ali palabiyik hasta fxbahçeli hakem. Kasımpaşa sabaha kadar oynansa KAZANAMAZ . ali palabıyık fxbahçenin kaybetmesine izin VERMEZ.
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