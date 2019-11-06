İşte Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler ve maç programı açıklandı. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık, Gaziantep FK-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçını ise Özgür Yankaya yönetecek.
İşte Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler:
8 Kasım Cuma
20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
9 Kasım Cumartesi
15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
VİDEO: İşte Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler