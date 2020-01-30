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İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!

Beşiktaş'ın 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta yaklaşık 20 bin taraftarın önünde resmi sözleşmeye imza attı.

30.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:03
İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!

'ta dün resmen göreve getirilen , siyah beyazlı taraftarlar önünde kendisini 1,5 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 'ta taraftara açık olarak gerçekleştirilen imza töreninde başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ve Yalçın'ın teknik ekibi yer aldı. Tecrübeli teknik adam yeşil zemine çıktığı anda siyah beyazlı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

İşte imza töreninden kareler:


Haber Videosu

: İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!
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