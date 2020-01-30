İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!
Beşiktaş'ın 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta yaklaşık 20 bin taraftarın önünde resmi sözleşmeye imza attı.
Beşiktaş'ta dün resmen göreve getirilen Sergen Yalçın, siyah beyazlı taraftarlar önünde kendisini 1,5 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Vodafone Park'ta taraftara açık olarak gerçekleştirilen imza töreninde başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ve Yalçın'ın teknik ekibi yer aldı. Tecrübeli teknik adam yeşil zemine çıktığı anda siyah beyazlı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.
İşte imza töreninden kareler:
Haber Videosu: İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!
-
heyecandan ölecektim YUVANA HOŞGELDİN KRALCevap Yaz 2 Yayından Kaldır