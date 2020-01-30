: İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!

30.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:03

Beşiktaş'ta dün resmen göreve getirilen Sergen Yalçın, siyah beyazlı taraftarlar önünde kendisini 1,5 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Vodafone Park'ta taraftara açık olarak gerçekleştirilen imza töreninde başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ve Yalçın'ın teknik ekibi yer aldı. Tecrübeli teknik adam yeşil zemine çıktığı anda siyah beyazlı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

İşte imza töreninden kareler:

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