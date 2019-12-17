İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali!
Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası çıkan kavganın içinde yer alan Gökhan Çıra, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başının şiştiğini ve boğazının çizildiğini gösteren Çıra, "Bana bunu Fatih Terim'in ekibinden biri yaptı. Kel birisiydi, kafası da yarılmıştı." dedi.
Tuzlaspor ile Galatasaray arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'da oynanan maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Kavganın başrolünde yer alan Gökhan Çıra, Fatih Terim'in ekibinde yer alan birisinin kendisine saldırdığını iddia etti. İşte Çıra'nın açıklamaları:
"Bana bunu(kafasındaki yarayı göstererek) yapan Fatih Terim'in ekibinden birisidir. Kel birisiydi, kafası da yarılmıştı, çıkışta görebilirsiniz. Maç bitmeden 5 dakika kala Muslera yedek kulübesine laf atıyordu. Maç bitti, yenildik, ben içeri gidiyordum üzgün bir şekilde, geldi yanıma küfür falan etmeye başladı, yabancı, bir şeyler demeye başladı. Sonra o gitti geldi Fatih Terim'in ekibinden biri kafa attı.
"AZ BİLE YAPTIM, SİZ GİDİN PSG'Yİ YENİN"
Ben Galatasaray altyapısında neler yaşadığımı bildiğim için Galatasaray'a cephe aldım. 2-0 ilk maçı yenmişim, Galatasaray'ı sahasında yenmişim, ağlayayım mı? 'Hadi ya 2-0 Fatih Terim'i yendik' diye ağlayayım mı? Sevineceğim tabii ki, az bile yaptım. Onlar bunu ciddiye alıp bu şekilde kadro çıkarıyorsa ben de diyorum ki siz gidin PSG'yi yenin, bizi rakip almayın, gidin onlara bu şekilde oynayın, Brugge'e karşı bu şekilde oynayın."
Haber Videosu: İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali!
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ÇOOK GUZEL BİR SENARYO YAZMIŞ BRAVO VALLA İKİ KÖYÜ BİR BİRİNE DÜŞÜRÜRSÜN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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neyapmışlar böyle kocişime gel canım gel kollarımaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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tuzlayı yendi diye noldu noldu diyecek kadar düşmüş gs :DCevap Yaz 8 12 Yayından Kaldır
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Yoo fbli bjkliler göbek attı ya geçen hafta :) üzgün olan tuzla değil kuşlar:) gs de 15 mi 16 mı tr kupası varken bjk fb de kaç:) topla gsye yetişemiyorlar:)))8 8 Yayından Kaldır
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az bile yapmış bu adam olmayan futbolcu müsveddesi önce adam gibi konuş, saygıyı öğren, insanları tahrik etme, yenilmek ve yenmek şereftir önce adam olllCevap Yaz 13 17 Yayından Kaldır
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Abi kalecin futbolcun yöneticin canlı yayın da seyirciye hareketler yapıyor. Polis var yanlarında. Sonra garip iftiralar. Neyin peşindeler anlamadım.Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Bu fatih terim böyle ezik bi adam bunları men edin spordan gitsin pavyon da usaklik etsinCevap Yaz 23 20 Yayından Kaldır
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kes lan7 9 Yayından Kaldır
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Ne o ya fenerlilere birşeyler mı battı! Alayı bu sütü bozuğun derdine düşmüş.3 5 Yayından Kaldır
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HADİ LAN ORDAN GS NİN ALT YAPISINDA YETİŞECEKSİN SANA KAFA ATANI TANIMAYACAKSIN .BU YALAN DOLAN NE AHLAKSIZ.Cevap Yaz 21 19 Yayından Kaldır