: Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı

03.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:26

Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten resmen ayrıldığı açıklanan Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu.

Mourinho'nun da Tottenham'a transfer etmek istediği Ibrahimovic, duygusal bir kararla eski takımı Milan'a gitmeyi tercih etti.

PRENSİPTE ANLAŞTI

Prensipte Milan'la anlaşmaya varan Ibrahimovic, İtalyan kulübünde başlangıç olarak sezon sonuna kadar oynayacak.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy ile geçirdiği son sezonda 31 maça çıktı ve 31 gol atıp, 8 de asist yaptı.

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