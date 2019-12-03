Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı
Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten resmen ayrıldığı açıklanan Ibrahimovic, Milan'la prensip anlaşmasına vardı.
Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten resmen ayrıldığı açıklanan Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu.
Mourinho'nun da Tottenham'a transfer etmek istediği Ibrahimovic, duygusal bir kararla eski takımı Milan'a gitmeyi tercih etti.
PRENSİPTE ANLAŞTI
Prensipte Milan'la anlaşmaya varan Ibrahimovic, İtalyan kulübünde başlangıç olarak sezon sonuna kadar oynayacak.
Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy ile geçirdiği son sezonda 31 maça çıktı ve 31 gol atıp, 8 de asist yaptı.
Haber Videosu: Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı
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radamelli falcao gibi sakatlanmaz üstelik çatur çutur atar golünü.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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MAKİNACevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ADAM 38 YAŞINDA AMA FORMU 25 YAŞINDAKİ BAZI FUTBOLCULARDA YOK HELAL OLSUN.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır