Haberler » Spor » Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı - Spor

Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı

Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten resmen ayrıldığı açıklanan Ibrahimovic, Milan'la prensip anlaşmasına vardı.

03.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:26
Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı

Galaxy ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten resmen ayrıldığı açıklanan Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu.

Mourinho'nun da 'a transfer etmek istediği Ibrahimovic, duygusal bir kararla eski takımı 'a gitmeyi tercih etti.

PRENSİPTE ANLAŞTI

Prensipte Milan'la anlaşmaya varan Ibrahimovic, İtalyan kulübünde başlangıç olarak sezon sonuna kadar oynayacak.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy ile geçirdiği son sezonda 31 maça çıktı ve 31 gol atıp, 8 de asist yaptı.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler