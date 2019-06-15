İşte Hamit Altıntop'un TFF'de yeni görevi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun dün yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi. Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeniyönetimdeki sürpriz isimlerden Hamit Altıntop, Ümit Millî Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Selim Soydan ise A Millî Takım Sorumlusu oldu.

Diğer görevlerin dağılımı şöyle: Birinci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu: Servet Yardımcı, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu: Mehmet Baykan, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu:Erhan Kamışlı,Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu: Erdal Bahçıvan,Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu: Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu: Ali Düşmez,Organizasyonlar Sorumlusu: Mustafa Çağlar,Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu: Hasan Y.Akıncıoğlu,Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye: Onur Alkın Kalkavan, Engelli Federasyonları Sorumlusu: İsmail Erdem, Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu:Nuri Akın,E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu: Mustafa Hacıkerimoğlu.