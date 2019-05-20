İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki Muhtemel Rakipleri
Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligine doğrudan katılma hakkı kazandı. Sar-kırmızılı ekibin, Devler Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Galatasaray, kendi evinde Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. kez Süper Lig şampiyonu oldu. Devler ligine direkt olarak katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcimizi birbirinden zorlu rakipler bekliyor.
İspanya, İngiltere, Almanya'nın grup aşamasındaki takımları tamamen belli oldu. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken, sadece Leipzig'in UEFA puanıyla temsilcimizle aynı torbada olması bekleniyor.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına ön elemede 'Şampiyonlar Yolu'ndan 4 takım, 'Lig Yolu'ndan ise 2 takım katılacak. Şampiyonlar Yolu'ndaki en iyi takımlar olarak Young Boys, Ajax, Kızılyıldız, Celtic dikkat çekiyor. Lig Yolu'nda ise Porto, PSV Eindhoven, Basel dikkat çeken takımlar arasında yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan iki takımın finalde olması nedeniyle buradan gelecek grup aşamasına direkt katılım hakkı Avusturya şampiyonu olan RB Salzburg'a devredildi. UEFA Avrupa Ligi'nden gruplara katılım hakkı ise Chelsea'nin kazanması durumunda Lyon'un olacak. Arsenal kazanırsa, ligde ilk 4 sıra içerisinde yer almadığı için Londra kulübünün olacak ve Lyon ön eleme oynayacak.
1. TORBA
2019 ŞL Şampiyonu (Liverpool/Tottenham)
2019 EL Şampiyonu (Chelsea/Arsenal)
Barcelona: 138.00
Manchester City: 106.00
Juventus: 124.00
Bayern Münih: 137.00
PSG: 103.00
Zenit: 72.000
1 VEYA 2. TORBA
Liverpool: 89.00
Chelsea: 85.00
Tottenham: 78.00
2. TORBA
Real Madrid: 146.00
Arsenal: 101.000 (EL finalini kazanırsa)
Atletico Madrid: 127.00
Borussia Dortmund: 85.00
Napoli: 80.00
Shakhtar Donetsk: 80.00
2 VEYA 3. TORBA
Benfica: 68.000
3. TORBA
Lyon: 61.500 (EL finalini Chelsea kazanırsa)
Bayer Leverkusen: 61.00
RB Salzburg: 54.500
Valencia: 37.00
3 VEYA 4. TORBA
Genk: 25.000
Galatasaray: 22.500
RB Leipzig: 22.00
4. TORBA
Lille: 11.699
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FENEVBAHÇE ŞAMPUANLAR LİGİNDE ELİDOR, PANTENE, CLEAR İLE EŞLEŞTİ :D:D:D:D::D:D:DDDDCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenevin muhtemel rakipleri..Fc Pendik..Real Mardin..Sc Ümraniye...Vardar United ..Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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juve gelsinde ronaldo beşlik yapsın arenada :)Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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Galatasarayın UEFA kupasını aldığı doğrudur ! FAKATTT ! Bu şuna benziyor , THY''nin Ardayı Barcelonaya hediye edip Barcelona almış gibi haber yapılmasına ! Galatasarayın UEFA Kupasının hikayesi iyi araştırılsın arkasında neler var kimler çıkıyor bir görelim derim . Temiz bir kupa mıdır tartışılır !Cevap Yaz 4 19 Yayından KaldırSADO: Ulan yine erişemediniz mundar diosunuz2 1 Yayından Kaldır