İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki Muhtemel Rakipleri

Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligine doğrudan katılma hakkı kazandı. Sar-kırmızılı ekibin, Devler Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray, kendi evinde Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. kez Süper Lig şampiyonu oldu. Devler ligine direkt olarak katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcimizi birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

İspanya, İngiltere, Almanya'nın grup aşamasındaki takımları tamamen belli oldu. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken, sadece Leipzig'in UEFA puanıyla temsilcimizle aynı torbada olması bekleniyor.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına ön elemede 'Şampiyonlar Yolu'ndan 4 takım, 'Lig Yolu'ndan ise 2 takım katılacak. Şampiyonlar Yolu'ndaki en iyi takımlar olarak Young Boys, Ajax, Kızılyıldız, Celtic dikkat çekiyor. Lig Yolu'nda ise Porto, PSV Eindhoven, Basel dikkat çeken takımlar arasında yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan iki takımın finalde olması nedeniyle buradan gelecek grup aşamasına direkt katılım hakkı Avusturya şampiyonu olan RB Salzburg'a devredildi. UEFA Avrupa Ligi'nden gruplara katılım hakkı ise Chelsea'nin kazanması durumunda Lyon'un olacak. Arsenal kazanırsa, ligde ilk 4 sıra içerisinde yer almadığı için Londra kulübünün olacak ve Lyon ön eleme oynayacak.

1. TORBA

2019 ŞL Şampiyonu (Liverpool/Tottenham)

2019 EL Şampiyonu (Chelsea/Arsenal)

Barcelona: 138.00

Manchester City: 106.00

Juventus: 124.00

Bayern Münih: 137.00

PSG: 103.00

Zenit: 72.000

1 VEYA 2. TORBA

Liverpool: 89.00

Chelsea: 85.00

Tottenham: 78.00

2. TORBA

Real Madrid: 146.00

Arsenal: 101.000 (EL finalini kazanırsa)

Atletico Madrid: 127.00

Borussia Dortmund: 85.00

Napoli: 80.00

Shakhtar Donetsk: 80.00

2 VEYA 3. TORBA

Benfica: 68.000

3. TORBA

Lyon: 61.500 (EL finalini Chelsea kazanırsa)

Bayer Leverkusen: 61.00

RB Salzburg: 54.500

Valencia: 37.00

3 VEYA 4. TORBA

Genk: 25.000

Galatasaray: 22.500

RB Leipzig: 22.00

4. TORBA

Lille: 11.699

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki Muhtemel Rakipleri
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YORUMLAR (50)

  • FENEVVVVV:
    FENEVBAHÇE ŞAMPUANLAR LİGİNDE ELİDOR, PANTENE, CLEAR İLE EŞLEŞTİ :D:D:D:D::D:D:DDDD
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • REWİLLİON GS UEFA KUPASI MI !:
    Galatasarayın UEFA kupasını aldığı doğrudur ! FAKATTT ! Bu şuna benziyor , THY''nin Ardayı Barcelonaya hediye edip Barcelona almış gibi haber yapılmasına ! Galatasarayın UEFA Kupasının hikayesi iyi araştırılsın arkasında neler var kimler çıkıyor bir görelim derim . Temiz bir kupa mıdır tartışılır !
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    SADO: Ulan yine erişemediniz mundar diosunuz
    2 1 Yayından Kaldır
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