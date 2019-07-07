İşte Fenerbahçe'nin Merih Demiral transferinden kazanacağı rakam
Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor'dan devre arasında Sassuolo'ye giden oradan da sezon sonu Juventus'a 18 milyon euroya transfer olan Merih Demiral transferinden pay alacağı ortaya çıktı
Aytemiz Alanyaspor'dan devre arasında Sassuolo'ya giden, orada gösterdiği performans sonrası da Juventus'a 18 milyon eruoya transfer olan Merih Demirel'in transferinden Fenerbahçe'de pay alacak.
Başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral'ın transferinden oyuncuyu altyapısından çıkaran Fenerbahçe yetiştirme bedeli almayacak. Ancak transfer bedelinin %1,5'u kadar dayanışma katkı payının Fenerbahçe'ye ödeneceği öğrenildi.
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