İşte Fenerbahçe'nin Merih Demiral transferinden kazanacağı rakam

Aytemiz Alanyaspor'dan devre arasında Sassuolo'ya giden, orada gösterdiği performans sonrası da Juventus'a 18 milyon eruoya transfer olan Merih Demirel'in transferinden Fenerbahçe'de pay alacak.

Başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral'ın transferinden oyuncuyu altyapısından çıkaran Fenerbahçe yetiştirme bedeli almayacak. Ancak transfer bedelinin %1,5'u kadar dayanışma katkı payının Fenerbahçe'ye ödeneceği öğrenildi.