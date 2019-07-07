İşte Fenerbahçe'nin Merih Demiral transferinden kazanacağı rakam

Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor'dan devre arasında Sassuolo'ye giden oradan da sezon sonu Juventus'a 18 milyon euroya transfer olan Merih Demiral transferinden pay alacağı ortaya çıktı

Aytemiz Alanyaspor'dan devre arasında Sassuolo'ya giden, orada gösterdiği performans sonrası da Juventus'a 18 milyon eruoya transfer olan Merih Demirel'in transferinden Fenerbahçe'de pay alacak.

Başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral'ın transferinden oyuncuyu altyapısından çıkaran Fenerbahçe yetiştirme bedeli almayacak. Ancak transfer bedelinin %1,5'u kadar dayanışma katkı payının Fenerbahçe'ye ödeneceği öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.