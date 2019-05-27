İşte Fatih Terim'in Yeni Sözleşmesi ve Kazanacağı Ücret
Şampiyonluk kutlamalarında teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, İmparator'un görev süresini 5 yıl olarak açıkladı ama mukavele 2+3 yıl şeklinde.
Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin görev süresi 2 yıl sonra biteceği için 2021'de yeni seçilecek yönetime tecrübeli hocanın 3 yıllık opsiyon hakkı bırakıldı.
Çifte şampiyonlukla tamamlanan bu sezon 3 milyon Euro kazanan Fatih Terim, şampiyonluk primi olarak da 500 bin Euro alacak. Sözleşmesinde para ve süre konusunda görüş belirtmeyen Terim'in mali şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Yıllık 3 milyon euro kazanmaya devam edecek İmparator, şampiyonluk halinde yine 500 bin euro bonus alacak. Yeni sözleşmesinde ücreti TL olarak ödenecek Fatih Terim, 2024'e kadar görevde kalırsa 5 yıl içinde 100 milyon TL kazanmış olacak.
FATİH TERİM'DEN 'NEDEN OLMASIN?' PAYLAŞIMI
Fatih Terim, instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: "Galatasaray'a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, 'bir hayalim var, neden olmasın' için bir başlangıçtır. Bizi başarıya götüren, yılı 2 kupa ile bitirmemizi sağlayan en önemli etken 30 milyon Galatasaraylının emeği, desteği ve duasıyla oluşturduğu zihinsel ve ruhsal bütünleşmedir. Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın.
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fatih o kadar parayı ben alsam neden olmasın değil oldu bitti derdimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fatih hoca hakediyorrr. . . . .Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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3 bu ne yaaaaaaaa asgari ucret ne ????????Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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FİTRELERİ ONAMI VERSEK NE ETSEK GÜNAH ACABA NASIL GEÇİNECEK (ZEKATINI VERİYORMU ACABA)Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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O bir Imparatorluk eger iyi niyetli olsaniz burda senol günesi de konusursunuz bu adam en azinda Bize sampiyonlik yasatiyor sevindiriyor bizi bu parayi hak ediyor 100 alsa 1000 de alsa hakidir ama dürüst olun Terim babadir oCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır