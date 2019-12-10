İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği futbolcular!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Onyekuru ve Okay Yokuşlu'yu takımda görmek istiyor.
Süper Lig'de Ankaragücü'nden sonra en az gol pozisyonuna giren takım olan Galatasaray, Ocak ayında hücum hattını güçlendirmek için dört koldan çalışmalara başladı. Efektif bir 10 numara dışında etkili kanat oyuncuları ve alternatif bir forvet arayışına koyulan sarı kırmızılılar Liverpool'da oynayan Shaqiri'yi gündemine alsa da Fatih Terim'in Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Onyekuru, Okay Yokuşlu'yu takımında görmek istediği belirtildi.
GURBETÇİ AVINA ÇIKILIYOR
Yaz ayı transfer sezonunda yerli futbolcu alternatifi yaratmak için kadrosuna kattığı Jimmy Durmaz, Emre Mor, sakatlık geçiren Şener Özbayraklı, formayı kapamayan Taylan Antalyalı'dan tam olarak verim alamayan Terim'in bir kez daha arayışa koyulduğu kaydedilirken, Galatasaray'ın yurtdışında gurbetçi avına çıktığı bildirildi.
(Akşam)
Haber Videosu: İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği futbolcular!
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Benide al devre arasıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TABİİ CANIM SEN YETER Kİ İSTE SÖZLEŞMENE JÖLE DE YAZARIZ HAFTADA 3 KUTUYayından Kaldır
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bak şu an aldınız hepsini sivas oyuncularını unut onyekuruyu da vermezler . okay oynamıyor gelirse o gelirCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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2 senedir 40 Transfer yaptin hicbiri tutmadi Demekki bu isi bilmiyorsunCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır