İşte Emre Mor'un Galatasaray'dan kazanacağı ücret!

Yerli oyunculara yatırım yapan Galatasaray'ın son bombası Emre Mor oldu. Emre'nin avukatı ile birlikte pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldiği ortaya çıktı.

Burada teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'la görüşen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasını giymek için şans istedi. Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve daha 18 yaşındayken EURO 2016'ya götürdüğü Emre Mor'u kulübü Celta Vigo kadro dışı bırakmıştı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

İspanyol ekibinde yolun sonuna gelen 21 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da tekrar vitrine çıkmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takım Emre Mor'u bonservis bedeli ödemeden satın aldı.

1,2 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Cimbom, Celta Vigo'yu bir sonraki satıştan yüksek pay verme teklifi ile ikna etti. Genç futbolcu da eşyalarını toplamak için Danimarka'ya gitti. Celta'nın Emre'yi takımın en fazla kazanan ikinci oyuncusu (2 milyon Euro) olduğu için bedavaya gönderdiği öğrenildi. Emre G.Saray'da ise 1,2 milyon Euro maaş alacak.