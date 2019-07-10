İşte Emre Mor'un Galatasaray'dan kazanacağı ücret!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ı çalıştırırken Emre Mor'u Türkiye'ye kazandırmıştı. Celta Vigo'da bu sezon yeteri kadar şans bulamayan ve kadro dışı bırakılan Emre Mor için yeni Fatih Terim ile çalışma fırsatı doğdu. Mili futbolcunun transferi için kulübüne bonservis ödenmeyecek, Emre Mor yıllık 1,2 milyon euro kazanacak.
Yerli oyunculara yatırım yapan Galatasaray'ın son bombası Emre Mor oldu. Emre'nin avukatı ile birlikte pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldiği ortaya çıktı.
Burada teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'la görüşen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasını giymek için şans istedi. Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve daha 18 yaşındayken EURO 2016'ya götürdüğü Emre Mor'u kulübü Celta Vigo kadro dışı bırakmıştı.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
İspanyol ekibinde yolun sonuna gelen 21 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da tekrar vitrine çıkmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takım Emre Mor'u bonservis bedeli ödemeden satın aldı.
1,2 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK
Cimbom, Celta Vigo'yu bir sonraki satıştan yüksek pay verme teklifi ile ikna etti. Genç futbolcu da eşyalarını toplamak için Danimarka'ya gitti. Celta'nın Emre'yi takımın en fazla kazanan ikinci oyuncusu (2 milyon Euro) olduğu için bedavaya gönderdiği öğrenildi. Emre G.Saray'da ise 1,2 milyon Euro maaş alacak.