Derbiye Damga Vuran VAR Diyalogları Ortaya Çıktı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynanan oyundan çok, hakem Ali Palabıyık'ın verdiği ve vermediği kararlar konuşuluyor. Sarı-Kırmızlılar, F.Bahçe'nin Eljif Elmas ile bulduğu beraberlik golü öncesinde Dirar ile Feghouli arasındaki iki mücadelede faul olduğunu ve Mehmet Topal'ın da Martin Linnes'e yaptığı hareketten dolayı oyundan atılması gerektiğini savunarak hakeme tepki gösterdi. F.Bahçe cephesi ise Ali Palabıyık'ın kötü bir maç yönettiğini ve takdir haklarını hep G.Saray'dan yana kullandığını dile getirerek hakeme isyan etti.

M.TOPAL 'KÖTÜ NİYETLİ' DEĞİL!

Akşam'da yer alan habere göre; Zorlu karşılaşmada çok tartışılan 2 pozisyon vardı. Belki de bu sezonun şampiyonunu belirleyecek bu 2 pozisyon, kamuoyunun en çok tartıştığı konu oldu. Bunlardan birincisi 56. dakikada Mehmet Topal'ın, Linnes'e yaptığı müdahaleye gösterilmeyen ikinci sarı kart ve dolayısıyla kırmızı karttı. Çünkü Mehmet Topal'ın sarı kartı bulunuyordu. Palabıyık bu pozisyonda kart göstermeye gerek görmedi.

Maçtan sonra yetkililerin bu konudaki sorularına şu açıklamayla cevap verdi:Temastan sonra Mehmet Topal'ın dizini kırmasını ve rakibini sakınmasını iyi niyetli davranış olarak yorumladım ve bu nedenle kart vermedim.

VAR'IN TAVSİYESİ DİNLENMEDİ

Çok konuşulan ve üzerinde 'faul olduğuna dair' bir çok kişinin mutabık kaldığı diğer pozisyon ise 71. dakikaydı. Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'la bulduğu gol öncesinde Feghouli'den topu kapan Dirar'ın, rakibine faullü müdahale ettiği iddiası vardı. Ancak Palabıyık VAR odasıyla uzun süre konuştuktan sonra golü geçerli saydı. VAR hakemi Bülent Yıldırım ile orta hakem Ali Palabıyık arasında geçen diyaloğa ulaşıldı. Bu pozisyonda Bülent Yıldırım'ın, "Gol öncesi Feghouli'ye faul olabilir. VAR'a bakmanı tavsiye ederim" tavsiyesine; orta hakem Ali Palabıyık, "Faul yok, pozisyon temiz" karşılığını verdi.