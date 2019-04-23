'İşte Anne' Projesine Katılan Kadınlara Ayda 2 Bin 80 TL Gelir İmkanı

100 günlük eylem planı çerçevesinde Eylül 2018'de hayata geçirilen 'İşte Anne' projesiyle kadınların iş gücü piyasasına katılımı artırılmaya çalışılıyor. Bu çerçevede çocuğu 15 yaşına kadar olan kadınlara işbaşı eğitim programı veya mesleki eğitim kurslarına katılmaları halinde günlük 80 TL ödeme yapılıyor. Kadınlar, proje çerçevesindeki program veya kurslara katılarak ayda 2 bin 80 TL gelir elde edebiliyor. Normalde mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 40 TL ödeme yapılırken, 'İşte Anne'de günlük iki katı, yani 80 TL ödeme yapılıyor.

İŞKUR'A KAYIT ZORUNLU

İşbaşı eğitim programına katılmak için kişilerin 15 yaşını doldurmaları, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları, program düzenleyen işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı, eşi ve son 3 ayda çalışanı olmamaları, program başlangıcından önceki son 1 ayda adlarına uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmaları gerekiyor. Mesleki eğitim kurslarına katılmak için İŞKUR'a kayıtlı, 15 yaşını tamamlamış, işverenin aradığı özel şartları taşımak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gerekiyor.

SOSYAL YARDIM ALAN KADINLARA ÖNCELİK VERİLDİ

Sosyal yardım ve ekonomik destek alan kadınlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar programdan yararlanma konusunda öncelikliler. Bu çerçevede sosyal yardım alan kadınların işgücü piyasasına katılmaları sağlanmaya çalışıldığı gibi kadına yönelik şiddet kapsamında hizmet alan kadınların ekonomik bağımsızlıkları da hedefleniyor.

BAŞVURULAR İŞ KULÜPLERİNE

İş kulüplerinin bulunduğu İŞKUR İl müdürlüklerinde yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanmak üzere iş kulübüne yönlendirilmesi ve iş kulüplerinin çalışmalarından faydalanması sağlanıyor. İş kulübü bulunmayan illerdeyse kadınların öncelikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanması sağlanarak uygun işbaşı eğitim programı veya mesleki eğitim kursu bulması sağlanıyor.

SANAYİDEKİ PROGRAMLARDA İLAVE 400 TL KREŞ DESTEĞİ

Proje çerçevesinde işbaşı eğitim programına devam eden kadınların, sanayi sektöründe düzenlenen bir programa katılmaları halinde çocuklarının kreş ve bakımevi masraflarının 400 TL'si de karşılanıyor. Dolayısıyla program çerçevesinde kendisi ödeme alan kadınlara ilave olarak çocuklarının kreş ve bakımevi faturalarını ibraz etmeleri sonrası aylık 400 TL destek sağlanıyor. Bu kapsamda sanayi sektöründeki bir işbaşı eğitim programına katılan kadına sağlanan destek tutarı aylık 2 bin 480 TL'ye ulaşıyor. Çocuk sahibi kadınlardan çocuğu kreşe gidenlerin bu çerçevede sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programlarını takip ederek ilave destekten faydalanmaları kendileri için daha faydalı olacaktır. (Okan Güray Bülbül/Akşam)