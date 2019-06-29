İşte Adem Büyük'ün Galatasaray'dan alacağı ücret
Galatasaray'ın dün kadrosuna kattığı Adem Büyük'e, ilk sezon 3,5 milyon TL, 2020-2021 sezonu için 4 milyon TL sabit ücret ödeneceği açıklandı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 31 yaşındaki forvetle 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Adem Büyük'e 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.
Galatasaray Kulübü, ayrıca Adem Büyük'ün transferi dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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