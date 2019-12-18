F.Bahçe aradığı golü buldu!
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F.Bahçe aradığı golü buldu!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor. İlk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe, bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:01
F.Bahçe aradığı golü buldu!

Ziraat 5. tur rövanş maçında , İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor.

'ndaki ilk maçı 4-0 gibi rahat bir skorla kazanan ve tur için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, rövanşta da avantajını koruyarak son 16 takım arasına kalmak istiyor.

Saat 20:45'te başlayan mücadeleyi Emre Malok yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacak 11'leri şu şekilde;

İSTANBULSPOR: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar

FENERBAHÇE: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Deniz, Ferdi, Mevlüt

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