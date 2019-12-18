F.Bahçe aradığı golü buldu!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor. İlk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe, bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor.
Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 gibi rahat bir skorla kazanan ve tur için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, rövanşta da avantajını koruyarak son 16 takım arasına kalmak istiyor.
Saat 20:45'te başlayan mücadeleyi Emre Malok yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İki takımın sahaya çıkacak 11'leri şu şekilde;
İSTANBULSPOR: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar
FENERBAHÇE: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Deniz, Ferdi, Mevlüt