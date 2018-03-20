İstanbul Kuyumcular Odası'nın Yeni Başkanı Mustafa Atayık Oldu

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) başkanlığına Mustafa Atayık seçildi.

İKO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın genel kurulunda, başkanlık için Norayr İşler, Ahmet Karbeyaz ve Mustafa Atayık yarıştı.

Ahmet Karbeyaz'ın 83, Norayr İşler'in 307 oy aldığı seçimde, Mustafa Atayık 536 oyla İKO'nun yeni başkanı oldu.

Başkanlık seçiminden sonra İKO üyelerine seslenen Atayık, önceki başkanlara, gerçekleştirdikleri hizmetler için teşekkür etti.

"İKO bundan sonra kuyumcu esnafının, atölyecinin, yani bu sektörün gerçek emekçilerinin sorunları için çalışacak" diyen Atayık, öncelikli sorunların başında merdiven altı olarak tabir edilen, kayıt dışı faaliyet gösteren kişilerin geldiğini belirtti.

Sektörün nabzını tutarak sorunlara akılcı yaklaşımlarla çözüm üreteceklerini belirten Atayık, "Biz buraya kuyumculuk mesleğini çocuklarımıza daha itibarlı bir meslek olarak bırakmaya geldik." ifadelerini kullandı.