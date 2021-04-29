İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak
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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak

Haberler.com / Buse Arslanoğlu - Haberler | Spor

UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını ve Türkiye'de uygulanan geçici tam kapanmanın bu karşılaşmayı etkilemeyeceğini açıkladı.

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi final mücadelesiyle ilgili yeni bir karara imza attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircili oynanıp oynanmayacağı merakla beklenen final maçında stada sınırlı sayıda futbolseverin alınacağı açıklandı.

FUTBOLSEVERLER TRİBÜNE KAVUŞACAK

İngiliz Sky Sport'un yayınladığı UEFA açıklamasında Türkiye'nin uyguladığı geçici kapanmanın dev maçı etkilemeyeceği de kaydedildi.

UEFA'nın açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak. 17 Mayıs'a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecektir. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmektedir. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır."

FİNAL OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunun kupası, geçtiğimiz hafta İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nden İstanbul'a getirilmişti. 7.5 kilo ağırlığında ve 73.5 cm boyunda olan gümüş kupa, bu yıl Avrupa ile Asya'nın buluştuğu İstanbul'da 66. kez havaya kaldırılacak.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak
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Buse Arslanoğlu
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