İstanbul'da Dev Randevu!
Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu'nun düzenlediği maçta Türk boksör Umut Camkıran, İsviçreli Arnold Gjergjaj'ı ile karşılaşacak.
DoAvrupa Boks Birliği (EBU) ağır sıklet şampiyonluk kemer maçında Umut Camkıran ile Kosova asıllı İsviçreli boksör Arnold Gjergjaj yarın (Cuma) İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği'nin düzenlediği ilk organizasyon olma özelliği taşıyan unvan maçının tanıtım toplantısı Ataşehir'deki Silence Convention Center'da gerçekleştirildi.
Burada tartıya çıkan boksörler ardından basın mensuplarına poz verdi.
EBU temsilcilerinde gözetimi altında gerçekleştirilecek organizasyonda Camkıran'ın yanı sıra Türk boksörler Seyda Keser, Mert Yıldırım ve Tarık Sözer'de ringe çıkacak.
Camkıran ile Gjergjaj arasında bugün Ataşehir Silence Center'da yapılacak maç 17.00'de başlayacak.
Türkiye'de ilk kez böyle bir maça ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayan Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, resmi federasyon olmak için çaba harcadıklarını belirtirken, Avrupa'daki Türk boksörleri Türkiye lisansı altında mücadele etmeye davet etti.
Unvan maçının organizatörlerinden Birol Topuz'da, yurt dışındaki boksörlerin Türk lisansıyla mücadele etmesinin önemli olduğunu söyledi.
MÜSABAKA PROGRAMI:
Umut Camkıran – Arnold Gjergjaj (İsviçre)/ EBU Ağır Sıklet External Unvan Maçı
Seyda Keser – David Vicena ( Çekya)
Mert Yıldırım – Istvan Zeller (Macaristan)
Tarık Sözer – Giorgi Giniashivili (Gürcistan)
Anatoli Muratov (Kazakistan) – Edwin Palacios (Nikaragua)
Mensur Dedic (Bosna Hersek) – Muhammed Ali Durmaz (Almanya)
Ramal Amanov (Azerbaycan) – Sayed Mizamul Hashimi (Afganistan)
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Cumamız ve Beraet KANDİLİMİZ mübarek olsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Federasyon yetkilileri dini gün ve geceleri dikkate alarak planlama yapsınlar. Zamanlama yanlış olmuş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HANGİ KANALDACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ha bu maçı arefe gününe koyaydınız ya daha çok seyirci izlerdi. Berat kandiline gitmeyelim mi yani gün ayarlayanlar biraz hassa davranın ben yokum.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır