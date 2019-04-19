İstanbul'da Dev Randevu!

DoAvrupa Boks Birliği (EBU) ağır sıklet şampiyonluk kemer maçında Umut Camkıran ile Kosova asıllı İsviçreli boksör Arnold Gjergjaj yarın (Cuma) İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği'nin düzenlediği ilk organizasyon olma özelliği taşıyan unvan maçının tanıtım toplantısı Ataşehir'deki Silence Convention Center'da gerçekleştirildi.

Burada tartıya çıkan boksörler ardından basın mensuplarına poz verdi.

EBU temsilcilerinde gözetimi altında gerçekleştirilecek organizasyonda Camkıran'ın yanı sıra Türk boksörler Seyda Keser, Mert Yıldırım ve Tarık Sözer'de ringe çıkacak.

Camkıran ile Gjergjaj arasında bugün Ataşehir Silence Center'da yapılacak maç 17.00'de başlayacak.

Türkiye'de ilk kez böyle bir maça ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayan Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, resmi federasyon olmak için çaba harcadıklarını belirtirken, Avrupa'daki Türk boksörleri Türkiye lisansı altında mücadele etmeye davet etti.

Unvan maçının organizatörlerinden Birol Topuz'da, yurt dışındaki boksörlerin Türk lisansıyla mücadele etmesinin önemli olduğunu söyledi.

MÜSABAKA PROGRAMI:

Umut Camkıran – Arnold Gjergjaj (İsviçre)/ EBU Ağır Sıklet External Unvan Maçı

Seyda Keser – David Vicena ( Çekya)

Mert Yıldırım – Istvan Zeller (Macaristan)

Tarık Sözer – Giorgi Giniashivili (Gürcistan)

Anatoli Muratov (Kazakistan) – Edwin Palacios (Nikaragua)

Mensur Dedic (Bosna Hersek) – Muhammed Ali Durmaz (Almanya)

Ramal Amanov (Azerbaycan) – Sayed Mizamul Hashimi (Afganistan)