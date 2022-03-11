İstanbul'da bugün AVM'ler 12.00-19.00 arasında çalışacak - Haberler

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İstanbul'da bugün AVM'ler 12.00-19.00 arasında çalışacak

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Alışveriş Merkezleri bugün saat 12.00-19.00 arasında hizmet verecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre, İstanbul'da devam eden kar yağışı etkisini sürdürecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbirler alınırken AVM'lerin açık olup olmadığı merak konusu oldu.

AVM'LERİN MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı.

AVM'LER 12.00'DEN İTİBAREN MÜŞTERİ KABUL EDECEK

Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da bugün AVM'ler 12.00-19.00 arasında çalışacak

Avdagiç'in paylaşımını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da paylaştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

AVM Yasası, Ekonomi, Güncel, Haberler

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