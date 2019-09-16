İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligden çekiliyor

16.09.2019 15:33

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon başlamadan önce ligden çekilme kararı aldı.

2 EKİP DAHA LİGDEN ÇEKİLMİŞTİ

Fanatik'in haberine göre; Ççekilme kararının sebebi takımın borç yükünün çokluğu ve bu borçların altından kalkılamayacak olması. 2018-2019 sezonu öncesinde Eskişehir Basket ve Trabzonspor Basket takımları da Basketbol Süper Ligi'nde oynamama kararı almıştı.

1. Lig'e düşen Uşak Sportif de faaliyet durduran bir başka takım olmuştu.