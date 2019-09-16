İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligden çekiliyor
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon başlamadan önce borç yükleri dolayısıyla ligden çekilme kararı aldı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon başlamadan önce ligden çekilme kararı aldı.
2 EKİP DAHA LİGDEN ÇEKİLMİŞTİ
Fanatik'in haberine göre; Ççekilme kararının sebebi takımın borç yükünün çokluğu ve bu borçların altından kalkılamayacak olması. 2018-2019 sezonu öncesinde Eskişehir Basket ve Trabzonspor Basket takımları da Basketbol Süper Ligi'nde oynamama kararı almıştı.
1. Lig'e düşen Uşak Sportif de faaliyet durduran bir başka takım olmuştu.