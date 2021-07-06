İspanya teknik direktörü Luis Enrique kimdir? Luis Enrique kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Euro 2020'de yarı final maçları bugün başlıyor. Bugünkü maç İtalya-İspanya arasında oynanacak. Maç başlamadan önce merak edilen konular arasında İspanya'nın teknik direktörü kimdir araştırılıyor. Peki, İspanya teknik direktörü Luis Enrique kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımları yönetti? Detaylar haberimizde...

Luis Enrique'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Luis Enrique kimdir, kaç yaşında, nereli? Luis Enrique aldığı kupa sayısı kaç? Luis Enrique Türkiye'de takım çalıştırdı mı? Luis Enrique ile ilgili bilgiler yazımızda.

İSPANYA'NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

İspanya'nın teknik direktörü Luis Enrique 'dir.

LUİS ENRİQUE KİMDİR?

Luis Enrique Martínez García ya da bilinen adıyla Luis Enrique (d. 8 Mayıs 1970, Gijón), İspanyol eski millî futbolcu ve teknik direktör.

Luis Enrique doğum tarihi : 8 Mayıs 1970

Luis Enrique kaç yaşında : 51 yaşında

Luis Enrique nereli : İspanya

Luis Enrique mesleği ne : Teknik direktör (Eski futbolcu)

LUİS ENRİQUE KARİYERİ

Kulüp kariyeri

Futbola Real Sporting de Gijón'da başlayan Luis Enrique, kariyerinde iki büyük İspanyol kulübünde oynadı. 1991-96 yıllarında Real Madrid forması giydi. Daha sonra sözleşmesinin bitmesiyle FC Barcelona'nın yolunu tuttu. Barcelona'da ilk yıllarında taraftarlarca kuşkuyla bakılan Enrique, daha sonra taraftarın kalbini kazanmasını bildi ve takımda 8 yıl futbol oynadı. Barcelona'ya gelmeden önce daha defansif bir orta saha oyuncusuyken bu takıma transferinden sonra forvet olarak görev aldı ve gol krallığı unvanını yakaladı.

Takımıyla son maçına 16 Mayıs 2004 tarihli Racing de Santander maçında çıkan Enrique, 10 Ağustos 2004'te emekliliğini açıkladı. Aynı yıl Pele tarafından yaşayan en iyi futbolcular arasında gösterildi.

Teknik direktörlük kariyeri

Luis Enrique, 18 Haziran 2008 tarihinde Josep Guardiola'nın Barcelona'nın başına geçmesiyle 2008-09 sezonu başında Barcelona Atlètic ismi verilen FC Barcelona B'nin teknik direktörlüğüne getirildi. İlk açıklamasında: "Yuvama döndüm, burada oynamayı bitirdim, artık antrenörlük yapacağım." dedi.

İspanyol teknik direktör 20 Haziran 2011'de AS Roma ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Enrique'nin 2011-12 sezonunda 2.9 milyon € ikinci sezonunda ise 3.1 milyon € alacağı belirtildi. Fakat ilk sezonunda takım ligi 7. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılamayınca takımdan ayrıldı. 30 Haziran 2017 tarihinde sona erecek sözleşmesini yinelemeyeceğini açıklamıştır.

Millî takım kariyeri

Luis Enrique, İspanya'nın 1994, 1998 ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarıyla, 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Ayrıca ülkesinde düzenlenen 1992 Yaz Olimpiyatları'nda takımıyla altın madalya kazandı. Millî takımıyla 62 maça çıkıp 12 gol attı. 22 Haziran 2002 tarihli Güney Kore maçından sonra millî takımı bıraktı.

Luis Enrique, futbolu bıraktıktan sonra bir süre sörf yapmak için Avustralya'da yaşadı. Ayrıca birçok maraton koşusuna da katıldı.