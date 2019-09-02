İspanya'da tribüne atlayan boğa 17 kişiyi yaraladı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde Pazar günü yapılan boğa koşusu etkinliğinde arenaya girdikten sonra tribüne atlayan boğa, 2'si ağır 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.

02.09.2019 12:48
İspanya'da tribüne atlayan boğa 17 kişiyi yaraladı

Katalonya özerk yönetim bölgesindeki Girona kentinin Vidreres ilçesinde yapılan ve "Correbou" olarak adlandırılan boğa koşusunun olduğu halk festivalinde tribüne atlayan boğa 17 kişiyi yaraladı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Sokakta insanlarla birlikte koşturulduktan sonra arenaya giren boğalardan birinin tribüne atlaması sonrası yaşanan panikle ve boğanın boynuz darbeleriyle yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. İspanyol basınında yer alan haberlerde, tribüne atladıktan sonra sakinleştirilemeyen boğanın, bir polis memuru tarafından ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Katalonya özerk yönetimi parlamentosu 2010'da aldığı kararla boğa güreşlerini yasaklarken, bu bölgede yaygın olan correbou etkinliğini serbest bırakmıştı. Correbou'nun yasaklanması için faaliyetler yürüten bazı sivil toplum kuruluşları yaşanan son olayın ardından suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Vidreres Belediye Başkanı da gelecek yıl Correbou'yu yasaklayacaklarını duyurdu.

İspanya'da tribüne atlayan boğa 17 kişiyi yaraladı
Kaynak: AA
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YORUMLAR (6)

  • TÜRK 182:
    O bir hayat olduğunu kabul ediyorsun Allahin emri olan kurban a mi karşı çıkıyorsun,İspanyollar zulüm ediyorlar,Allah hidayet nasip etsin
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  • BİR DOST:
    hayvan savunucaları nerde başka zaman olsa kıyameti koparırlar . . boğa intikamını almış çokkta güzel yapmış
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  • ASLI:
    İSPANYADA BOĞALAR İNTİKAMLARINI ALMIŞ BİZİM ÜLKEDE DİN UĞRUNA ACIMASIZCA KAT EDİLEN HAYVANLAR İNTİKAMLARINI ERGEÇ YA BU HAYATDA YADA ÖBÜR HAYATDA ALACAKLAR.
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