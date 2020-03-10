İspanya La Liga maçları, koronavirüs nedeniyle 2 hafta seyircisiz oynanacak Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İtalya Serie A'da maçlar 3 Nisan'a kadar, İsviçre Ligi'nde de maçlar ertelenmişti. İspanya La Liga yönetimi de, 2 hafta boyunca maçların seyircisiz oynanmasına karar verdi.

İspanya La Liga yönetimi, 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi.

VAKA SAYISI 1200'Ü GEÇTİ

İtalya'nın ardından koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa'daki ikinci ülke olan İspanya'da şu ana kadar ölü sayısı 31 olarak açıklanırken, vaka sayısı ise bin 200'ü geçti.

Madrid, Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okullar ve üniversiteler iki hafta boyunca kapatıldı.

POLONYA'DA DA SEYİRCİSİZ

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin, söz konusu salgın nedeniyle ülke genelinde kamuya açık tüm etkinlikleri iptal ettiğini duyurmasının ardından bir takım kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, Polonya 1. Futbol Ligi maçları, yeni bir duyuru yapılana kadar seyircisiz oynanacak. Polonya Milli Futbol Takımı'nın, 27 Mart'ta Finlandiya ile Wroclaw, 31 Mart'ta ise Ukrayna ile Chorzow kentlerinde yapacağı dostluk karşılaşmalarına da seyirci alınmayacak.

Söz konusu maçlara bilet alan taraftarların ödediği ücretler iade edilecek.

Kaynak: AA