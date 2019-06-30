İspanya 4. Lig ekibi Mostoles Balompie'da Başkan, "Dünya yuvarlak değil" diyerek takımın ismini değiştirdi

İspanya 4. Ligine yükselen Mostelos Balompie'de Başkan Javi Poves, Dünya'nın düz olduğuna vurgu yapmak için takımın ismini Flat Earth FC olarak değiştirdi.

İspanya 4. Lig ekibi Mostoles Balompie'da Başkan,

İspanya'da 4. Lige yükselen Mostoles Balompie takımı, ismini düz dünya anlamına gelen Flat Earth FC olarak değiştirdi.

Marca gazetesine konuşan Başkan Javi Poves, "Düz dünya hareketini takip eden milyonlarca insanın sesini birleştirmek için doğduk. Bu durumu dünyanın yuvarlak değil, düz olduğunu insanlara göstermek için yaptık." dedi.

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