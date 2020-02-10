: İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli istifa etti

10.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSMEK'in "çalışanlarına hakaret ettiği" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli görevinden istifa etti. Şişli'nin soruşturmanın selameti açısından istifa ettiği bildirildi.

İNCELEME TALEBİNDE BULUNMUŞTU

İSMEK bölge sorumlusu bazı kadın görevlilerine hakaret ettiği iddiası ile Şişli hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Şişli, iddialar üzerine İBB Başkanlığı'na başvurarak, kendisi hakkında inceleme talebinde bulunmuştu.

İMAMOĞLU: BENİM YANIMDA YERİ OLAMAZ

Söz konusu olay hakkında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise inceleme başlatıldığını söylemişti. "31 Ocak itibariyle süreci kurum içerisinde inceliyoruz" diyen İmamoğlu şu açıklamaları yapmıştı:

"Bu konuda incelemelerimizi başlattık. İkincisi zaten bu konuyla ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim, kurumumuz ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Benim olduğum hiçbir yerde hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye –ister çalışma arkadaşlarımdan birisine ister herhangi bir vatandaşa- inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Zira bu şekilde davranan bir insan zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Bu insanla benim yan yana durma şansım yok. Böyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net. Bu konunun üzerinden, benim hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışanlara bunu duyuralım"

NE OLMUŞTU?

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Eski Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şişli hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattığı öğrenilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

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