Haberler » Spor » İsmail Küçükkaya: Fatih Terim, şampiyonluğun favorisinin Galatasaray olduğunu söyledi - Spor

İsmail Küçükkaya: Fatih Terim, şampiyonluğun favorisinin Galatasaray olduğunu söyledi

FOX TV Haber sunucusu İsmail Küçükkaya, dün sabahki programında Fatih Terim'le sohbetini anlatırken, tecrübeli teknik adamın Galatasaray'ı şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gördüğünü söyledi.

11.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:46
İsmail Küçükkaya: Fatih Terim, şampiyonluğun favorisinin Galatasaray olduğunu söyledi

FOX sunucusu , Teknik Direktörü ile yaşadığı diyaloğu canlı yayında aktardı.

İşte İsmail Küçükkaya'nın Fatih Terim ile anısı:

"Fatih Terim'le denk geldik, yanına gittim, sohbet ederken 'Bu senenin favorisi kim?' diye sordum. Fatih Hoca da 'Ben senin rengini biliyorum, sen Beşiktaşlısın, bu sene de favorin Fenerbahçe'dir' dedi.

"FUTBOL ADAMI OLARAK DA FAVORİM GALATASARAY"

Ben de 'Sizin favoriniz kim?' diye sordum. Fatih Hoca, 'Galatasaray' dedi. Sorumu tekrar yineledim, 'Bunu size Galatasaray teknik direktörü olarak değil bir futbol adamı olarak soruyorum' dedim. Onda da 'Futbol adamı olarak da favorim Galatasaray, herkes görecek favorinin Galatasaray olduğunu' dedi."


Haber Videosu

: İsmail Küçükkaya: Fatih Terim, şampiyonluğun favorisinin Galatasaray olduğunu söyledi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (8)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler