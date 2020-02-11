İsmail Küçükkaya: Fatih Terim, şampiyonluğun favorisinin Galatasaray olduğunu söyledi
FOX TV Haber sunucusu İsmail Küçükkaya, dün sabahki programında Fatih Terim'le sohbetini anlatırken, tecrübeli teknik adamın Galatasaray'ı şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gördüğünü söyledi.
FOX TV Haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı diyaloğu canlı yayında aktardı.
İşte İsmail Küçükkaya'nın Fatih Terim ile anısı:
"Fatih Terim'le denk geldik, yanına gittim, sohbet ederken 'Bu senenin favorisi kim?' diye sordum. Fatih Hoca da 'Ben senin rengini biliyorum, sen Beşiktaşlısın, bu sene de favorin Fenerbahçe'dir' dedi.
"FUTBOL ADAMI OLARAK DA FAVORİM GALATASARAY"
Ben de 'Sizin favoriniz kim?' diye sordum. Fatih Hoca, 'Galatasaray' dedi. Sorumu tekrar yineledim, 'Bunu size Galatasaray teknik direktörü olarak değil bir futbol adamı olarak soruyorum' dedim. Onda da 'Futbol adamı olarak da favorim Galatasaray, herkes görecek favorinin Galatasaray olduğunu' dedi."
Haber Videosu: İsmail Küçükkaya: Fatih Terim, şampiyonluğun favorisinin Galatasaray olduğunu söyledi
-
Aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş :)) Kadıköy e gelince gazını alırız heyecana gerek yok .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ne ara bu kadar geri zekalı olduk. Galatasaray teknik direktörü favori gs demiş sende bunu haber yapıyorsun. ne dicekti ki akhisar mı. keyifli bir ülkeyiz vesselam.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu şekil Fener bahçenin Önü Kesilirse tabi siz Şampiyon Olursunuz hakkınızlamı oluyorsunuz yazık çok yazıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Neye gülüyon lan son 2 senenin sampiyonu kim önce bir sor bakimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ultrAslanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ben buna gülerimCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
-
Ben de .1 Yayından Kaldır
-
şampiyon trabzonsporCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır