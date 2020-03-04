İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması: Ücretsiz çalışmaya hazırım
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Eski Fenerbahçeli İsmail Kartal konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çaykur Rizespor'da görevinden istifa eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, yönetime mesaj gönderdi.
"ÜCRETSİZ ÇALIŞMAYA HAZIRIM"
Tecrübeli çalıştırıcının, "Görev verilmesi halinde F.Bahçe'yi sezon sonuna kadar ücretsiz çalıştırmaya hazırım. Gerekirse yeni hocanın yanında antrenörlük yapar, gelecek sezona takımın hazırlanmasında yardımcı olurum" dediği öğrenildi.
Haber Videosu: Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması: Ücretsiz çalışmaya hazırım
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sen git tvlerde yorumculuk yap ismail rizeyi ne hale getirdiğini gördük senden teknik direktör olmaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Rize''yi düşüremedim bari feneri düşüreyim diyordur. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ben geçeyim fenerin başına. üstüne de para veririm.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YILMAZ HOCA YAŞASIN ARTIK ŞU DUYGUYU. LİG KUPA ZATEN GİTTİ. :(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çalışsın. gelecek senenin iskeletini oluşturur seneye de Niko Kovac''ın yardımcılıgını yapar. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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FENER SEVER BELEŞİCevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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hep aynı hocaları gelip gitmesin artık tek ÇARE EROL BULUTCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Adamsın ama YILMAZ Hocam bir kere geçemedi sen en azından yaptın bu vazifeyi YILMAZ VURAL gelsin gitmesin. . . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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adam adammmmCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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YAKIŞIR. . .Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır