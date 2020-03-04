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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması: Ücretsiz çalışmaya hazırım

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Eski Fenerbahçeli İsmail Kartal konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

04.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:06
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması: Ücretsiz çalışmaya hazırım

'da görevinden istifa eden 'nin eski teknik direktörü , yönetime mesaj gönderdi.

"ÜCRETSİZ ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Tecrübeli çalıştırıcının, "Görev verilmesi halinde F.Bahçe'yi sezon sonuna kadar ücretsiz çalıştırmaya hazırım. Gerekirse yeni hocanın yanında antrenörlük yapar, gelecek sezona takımın hazırlanmasında yardımcı olurum" dediği öğrenildi.


Haber Videosu

: Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması: Ücretsiz çalışmaya hazırım
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