İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e: Nasıl Şampiyon Olduğunuzu Herkes Biliyor

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kart görmesinden sonra yaklaşık 65 dakika bir kişi üstün oynayan Galatasaray rakibini yenemeyince Kadıköy'de sarı lacivertli takımın yenilmezlik serisi 20 yıla çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü maçın ardından hakemler hakkında sert açıklamalarda bulunurken "Gelenek bozulmadı gibi söylemleri önemsemem. Biz tarihte güzel anılar yaşadık burada. Bir galibiyet olsa ne olacak. Ben onları çok önemsemiyorum" diye konuştu.

SEMİH ÖZSOY: FETÖ İFTİRALARI İLE HAPİSTEYKEN...

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, ''Fatih hocanın dediği güzel anılarımız var bizim. En kötü günümüzde başkanımız ve yöneticilerimizin FETÖ iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonlukları var. Bir daha öyle bir şey olamayacağı için bir daha öyle günleri göremeyeceklerini düşünüyorum'' diyerek Fatih Terim'e yanıt verdi.

İSMAİL KARTAL: KADIKÖY'DE NASIL ŞAMPİYON OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Tivibuspor'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözlerine çarpıcı yanıt verdi. Özgür Buzbaş, "Otobüs kurşunlandığında siz teknik adamdınız, son ana kadar şampiyonluk mücadelesi verdiniz. Daha önce futbolcu olarak da Fenerbahçe'de görev almış birisi olarak, çok şey gördünüz. Maç sonu yapılan açıklamalara ne diyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti. İsmail Kartal ise, "Çok zor günler geçirdik. Bunları yaşayanlar olarak, anlatılacak şeyler değil. Bize çok karanlık günler yaşattılar. Fenerbahçe'yi yok etmek istediler. Camiamızın ve taraftarlarımızın dik duruşu, bizlere inanmasıyla bu mücadeleyi sonuna kadar verdik. Türk adaleti de kararını verdi. Bu işten Fenerbahçe tertemiz çıktı."

O günlerde yaşatılanlar, ardından benim teknik direktör olduğum dönemde kurşunlanmamız Avrupa'da ilk kez bizim başımıza geldi. O günlerin bedelini Fenerbahçe hala ödüyor. Maalesef ödüyor. Hem başarı anlamında, hem ekonomik anlamda kulübümüz çok zor günler geçirdi. Sanki lekeliymişiz gibi itibarsızlaştırma çabaları vardı. Biz tertemizdik. Bunu her yerde, herkese dik durarak anlattık."

'O GÜN HANGİ ŞARTLARDA NASIL ŞAMPİYON OLDUĞUNUZU HERKES BİLİYOR'

Fatih hoca güzel günlerimiz var dedi. O gün hangi şartlarda sizin nasıl şampiyon olduğunuzu bizler biliyoruz. Herkes de biliyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Bunun özeti bu. Sadece kurşunlanma değil. Kurşunlanmanın haricinde de o sene şampiyonluğu kaybettik. Kendi evimizde kaybettiğimiz Akhisarspor maçını izlesin. Bu işler böyle konuşulursa o zaman Erciyes, Akhisarspor ve Başakşehir maçını izlesinler. 4 kırmızı kart gördük Başakşehir maçında. Erciyes maçında verilmeyen penaltımız. Akhisarspor maçında verilmeyen kırmızı kart... Geriye sararsak filmi bunlara baksınlar. Geriye giderek bir şeyi geri getiremeyiz.Herkes birbirine daha saygılı olmalı, sağduyulu olmalı."