İSKİD, anketle sektörün nabzını tuttu
İSKİD, koronavirüs salgınının sektöre yönelik etkilerini belirlemek amacıyla yaptığı anketlerden elde ettiği verileri ve talepleri, paydaş kurumlar üzerinden, devlet ve diğer ilgili mercilere ileterek, sektöre yönelik destek ve önlemlerin alınmasını hedefliyor.
06.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:36
İSKİD, koronavirüs salgınının sektöre yönelik etkilerini belirlemek amacıyla yaptığı anketlerden elde ettiği verileri ve talepleri, paydaş kurumlar üzerinden, devlet ve diğer ilgili mercilere ileterek, sektöre yönelik destek ve önlemlerin alınmasını hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com