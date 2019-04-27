Pilotlar Greve Gitti, 787 Uçuş İptal Edildi! Şirketin Bir Günlük Kaybı 6,3 Milyon Dolar

İskandinav Hava Yolları SAS pilotlarının grevi 2. gününde devam ederken, SAS'ın bir günlük kaybının 6 milyon 300 bin dolar olduğu belirtildi.

Ücretler konusundaki görüşmelerin kesilmesi nedeniyle Cuma günü pilotlarının greve gitmesi üzerine SAS havayollarının uçaklarının yüzde 70'i uçmadı. Grevden yalnızca hafta sonunda 170 binin kişinin etkilendiği kaydedildi. SAS bugün iptal edilen uçuşlar konusunda yaptığı açıklamada "Devam eden pilot grevinden etkilenen müşterilerimize derin üzüntülerimizi bildiriyoruz" dedi.

787 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Pilot grevi sebebiyle 787 uçuş iptal edilirken İskandinavya genelinde etkilenen ve alternatif uçuş arayan 64 bin yolcuya bedava yiyecek teklif edildi. Çok sayıda yolcu sosyal medyadan, havayollarının müşteri servisine ulaşamadıkları şikayetinde bulundu.

PİLOTLARIN MAAŞI 9 BİN 798 DOLAR

Hava yolu firması yüzde 13 ücret artışı isteyen pilotların maaşlarının ortalama olarak 93 bin İsveç kronu (9 bin 798 Amerikan doları) olduğunu söyledi. Danimarka, Norveç, ve İsveç'in pilotlarının yüzde 95'ini temsil eden SAS Pilot Grubu, tartışma konusunun yalnızca maaşlar olmadığını, daha kestirilebilir, şeffaf çalışma saatleri istediklerini söyledi.

'1 GÜNLÜK MALİYETİ 6,3 MİLYON DOLAR'

Analizciler, SAS pilotlarının bir günlük grevinin maliyetinin 6 milyon 300 bin dolar olduğunu, grevinin iki hafta devam etmesi halinde yol açtığı kaybın hava yollarının yıllık karına denk geldiğini belirtti.

Kaynak: İHA