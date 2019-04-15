İşçiye Mayıs'ta En Az 792 Lira Verilecek

Kamu işçileri için Mayıs ikramiye ayı olacak. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ilk yarısını Ocak'ta alan kamu işçileri, ikinci yarısını ise 31 Mayıs'ta hesaplarında görecek. İkramiye; ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

NET 3 BİN 170 TL ALACAK

SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Her yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha veriliyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 170 lira alacak.

31 MAYIS'TA 792,57 LİRA VERİLECEK

Bunun 13 günlük tutarı yani 792,57 lirası Ocak'ta ödendi. 31 Mayıs'ta da 13 günlük yani 792,57 lira verilecek. (Takvim)