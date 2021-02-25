İş garantili mesleki eğitim alan 650 kursiyer başarı belgesini aldı
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İş garantili mesleki eğitim alan 650 kursiyer başarı belgesini aldı

25.02.2021 14:26 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:30
İş garantili mesleki eğitim alan 650 kursiyer başarı belgesini aldı

ANKARA Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASO-SEM) Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş birliği Protokolü (MEGİP) kapsamında eğitim alan 650 kursiyere başarı belgesi verildi.

ANKARA Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASO-SEM) Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş birliği Protokolü (MEGİP) kapsamında eğitim alan 650 kursiyere başarı belgesi verildi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ankara Sanayi Odası (ASO) arasında MEGİP projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda ASO-SEM tarafından eğitim alan 650 kursiyere başarı belgesi takdim edildi. İş garantili mesleki eğitim alan kursiyerler firma bünyelerinde istihdam edilecek.

Düzenlenen törende konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamıyla yakın iş birliği halinde olduklarını söyleyerek, "Burada şehrimize, vatandaşımıza istihdam sağlanması bizim en fazla değer verdiğimiz konuların başında geliyor. ASO-SEM, İŞKUR Genel Müdürülüğü'müze, ASO yönetiminde bu işe katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bizde belediye olarak bu işin tanıtımı, reklamı, kişilerin yönlendirilmesi, lojistik desteği gibi birçok konuda destek veriyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Bu işi daha da büyüterek ilerletmek konusunda da kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bugün 650 kişiyi nitelikli aranan eleman olarak eğitimini bitirmiş ve istihdama katmış olmanın da gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.'HER YIL 2 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM'

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de, "İnsanımızın beceri eksikliklerini tamamlayarak ülkemiz için katma değer yaratacak, büyümesine katkıda bulunacak; kendi ekonomik bağımsızlığını kazanacağı donanıma yetiştirmek için bu programları başlattık. 3 ila 6 ay içerisinde belli bir alana odaklanmış vaziyette kişinin önceden yapılan testler ile kabiliyetlerin göre seçilmiş ve kursa başladığı zaman nerede çalışacağını ve ne ücret alabileceğini bildiği iş odaklı beceri eksiği tamamlama kursu diyebiliriz. Sadece bu Organize Sanayi Bölgesi bazında bakarsak, her yıl yeni minimum 2 bin 500 kişi civarında sadece bu organize sanayi bölgesi için yeni istihdam ihtiyacımız var. Bu kişileri burada yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


İş garantili mesleki eğitim alan 650 kursiyer başarı belgesini aldı
İş garantili mesleki eğitim alan 650 kursiyer başarı belgesini aldı
İş garantili mesleki eğitim alan 650 kursiyer başarı belgesini aldı
İş garantili mesleki eğitim alan 650 kursiyer başarı belgesini aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ

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