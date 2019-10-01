İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak

01.10.2019 13:00

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Yönetim Kurulu Başkanı (BUSİAD)Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, "Yıl sonu enflasyonu yüzde 12 öngörülüyor. Gelecek yıldan itibaren de yüzde 5'lik büyüme hedefi var. İşsizlik yüzde 12'lerin altına çekilecek deniliyor. Ancak aradan saatler geçmişken elektriğe yüzde 14,9 zam geliyor. Bunu üretenler olarak telafi etmemiz, çok istememize rağmen kolay olmayacak" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkay, sanayicinin 3 temel maliyeti olduğunu, bunların, ham madde, işçilik ve enerji olarak sıralamanın mümkün olduğunu ifade ederken, şunları söyledi:

"Ham madde fiyatını belirleyemiyoruz. Enerji maliyeti aldı başını gitti. Bir tek işçilik maliyeti kaldı elimizde. O da zaten bulunması zor olan yetişmiş iş gücünün kaybına sebep oluyor. Üretim giderek zorlaşıyor. Acilen sanayicinin enerji giderini düşürmenin yolu bulunmalı. Sanayiciler olarak bütün bu zorluklara rağmen elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

"BU HESABIN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUZ"

Türkay, açıklanan ekonomik hedeflere ulaşmayı en çok isteyenler arasında sanayicilerin olduğunu, ancak hedeflere ulaşmak için yapılanların da buna uygun olması gerektiğini ifade etti. Türkay, son iki ayda elektrik ve doğal gaza yüzde 32 zam geldiğini hatırlatarak, "Enflasyon hedefi yüzde 12, enerji zammı yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz. İşimiz kolay olmayacak" dedi.

Kaynak: İHA