İş Bankası'nın Net Karı 6,8 Milyar Lira Oldu

İş Bankası 2018 yılında karını 2017 yılına göre yüzde 9,2 oranında artırarak 6,8 milyar liraya yükseltti.

KREDİLER 260 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bankanın Cuma akşamı açıkladığı konsolide olmayan bilançosuna göre krediler 2017 sonuna kıyasla yüzde 8,3 artışla 260,2 milyar lira oldu.

FAİZ GELİRLERİ YÜZDE 29 ARTTI

Net faiz gelirleri geçen yılın tamamında yüzde 29,1 artışla 17,1 milyar lira olurken, ücret ve komisyonlar yüzde 30,6 artışla 4,4 milyar liraya çıktı.