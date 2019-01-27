Ünlü İş Adamı İsmet Yorgancılar Hayatını Kaybetti
El aletleri üreticisi İzeltaş'ın kurucusu ve onursal başkanı İsmet Yorgancılar, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar, 92 yaşında vefat etti.
İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden İsmet Yorgancılar'ın cenazesi, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
TÜRKİYE'NİN İLK EL ALETLERİ ÜRETİCİLERİNDENDİ
1927'de Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945'te yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek iş hayatına başlayan Yorgancılar, 1968'de sanayiciliğe adım atarak Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi İzeltaş'ın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla tanınıyordu.
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Allah rahmet eylesin. İstihdam yaratmış, böyle güzel insanlara ülkemizin ihtiyacı var.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır