İran'da 80 bin kişi hep bir ağızdan "Türkiye" diye haykırdı

İran'da 80 bin kişi hep bir ağızdan "Türkiye" diye haykırdı

İran Liginde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Tractor Tebriz'in son maçında 80 bin kişi hep bir ağızdan "Türkiye" diye tempo tuttu.

02.11.2019 08:49

İran'ın Tebriz bölgesinin takımı olan Traktör Sazi'nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

80 BİN KİŞİ "TÜRKİYE" DİYE HAYKIRDI

Geçen haftalarda bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza alan Traktör takımının, bu hafta yaklaşık 80 bin taraftarı asker selamı vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatına destek verdiğini gösterdi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taraftarlar saatler öncesinden hazırlık yaptı. İran polisi Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

TAKIMIN BAŞINDA DENİZLİ VAR

Öte yandan Traktör takımının teknik direktörlüğünün Mustafa Denizli yapıyor.


VİDEO: İran'da 80 bin kişi hep bir ağızdan "Türkiye" diye haykırdı
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