iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
64 GB iPhone 11 cep telefonunu 5.999 TL'ye satışa çıkararak dikkatleri üzerine çeken bir market zinciri, izdiham görüntülerine sahne oldu.
26 - 29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen "Müthiş Cuma" kampanyası kapsamında Türkiye'de bulunan bir market zinciri 64 GB iPhone 11'lerde büyük bir indirime gitti. Normal fiyatı 7 bin 999 TL olan telefonu kampanya kapsamında 5 bin 999 TL'ye indiren market zincirinin kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yaşanan izdihamın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
KEPENKLER AÇILINCA İÇERİ DALDILAR
Marketin kepenklerinin açılması ile içeriye giren onlarca müşteri, yetkililere de zor anlar yaşattı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Haber Videosu: iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!