İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Değerinin iki katına satılıyor

21.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:29

5 Ocak 2020 itibarıyla mentollü sigaraların satışı yasaklandı. Ancak bu durumu fırsata çevirenler oldu. Bazı vatandaşlar yasağın açıklanmasından önce mentollü sigaraları stoklayıp yasağın yürürlüğe girmesinden sonra internet üzerinden satışa sundu. Yasaktan önce 15 TL olan sigara paketine, yasak sonrası 25 TL fiyat biçtiler.

MENTOLLÜ SİGARALAR KALDIRILDI

5 Ocak 2020 itibariyle sigaraların tek tip pakete dönmesiyle birlikte mentollü sigaraların da satışı yasaklandı. Mentollü sigaraların yasaklanmasıyla birlikte piyasada 15 TL'ye satılan bir markanın mentollü sigarası da artık mentolsüz olarak satılıyor.

Sözcü'nün haberine göre, sigaraları internetten satışa sunan şahısların ellerinde 50-60 karton civarında sigara olduğu ve bunu saklamadıkları öğrenildi.

İNTERNETTEN ALKOL VE SİGARA SATIŞI YASAK

Hukukçular internetten alkol ve sigara satmanın suç olduğunu, ederinden fazla ürün satışının da Ticaret Kanunu'nca yasaklandığını dile getiriyor. Avukat Cenk Söbe, "İnternetten alkol ve sigara satışı ülkemizce yasaklanmıştır. Ayrıca bir ürünü ederinin üstüne bir ücrete satmak haksız rekabete yol açmaktadır" açıklamasında bulundu.

HAPİS VE PARA CEZASI VAR

2009 yılında çıkan kanunla internet üzerinden içki ve sigara satışına üç yıla kadar hapis cezası getirilmişti. Cezadan önce açılan bir dijital platform evlere içki satışı gerçekleştiriyordu. Hapis cezasından önce internetten içki ve sigara satışına 20 bin ila 100 bin TL arasında para cezası kesiliyordu.

2009 yılında çıkan kanunla birlikte internetten içki satışına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 binden 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesine karar verildi.