Inter Taraftarları, Domagoj Vida'nın Transfer Edilmemesi Nedeniyle Yönetimi Eleştirdi

Devre arası transfer döneminde stoper takviyesi yapmayan Inter'de taraftarlar yönetime tepkili. Taraftarlar, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'nın da alınmamasına tepki gösterdi.

İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre Twitter'da Inter yönetimini eleştiren taraftarlar, ''Inter, sezonu kupa almadan tamamlayacak ve hala transfer yok. Bir şeylerin artık değişmesi lazım.'', ''Inter'in transfer yapması için daha ne kadar puan kaybı gerekiyor?'' paylaşımları yaptı.

"BEŞİKTAŞ 8-10 MİLYON EURO İSTİYOR"

34 yaşına gelen stoper Miranda'nın yerine transfer yapılmamasına sinirlenen Inter taraftarlarının yaptığı ''Inter'in Miranda yerine artık birisini alması lazım. Vida'yı neden değerlendirmiyoruz? Beşiktaş, onun için 8-10 milyon euro istiyor.'' paylaşımı dikkat çekti.

Hırvat stoper ile Inter'in yanı sıra Roma da ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Vida ise ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş'ta kaldığını duyurmuştu.

(Sporx)