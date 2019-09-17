Inter, Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Inter, sahasında konuk ettiği Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. İtalyan devi 1 puanı 90. dakikada attığı golle kurtardı.

17.09.2019 22:10
Inter, Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı

Inter, Şampiyonlar LigiF Grubu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı sahasında konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Prag'ın golünü 63. dakikada Olayinka kaydetti. Inter'e puanı getiren gol ise 90. dakikada Barella'dan geldi.

2. HAFTA INTER, BARCELONA'YA KONUK OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Inter ise Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.