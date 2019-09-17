Inter, Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı
Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Inter, sahasında konuk ettiği Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. İtalyan devi 1 puanı 90. dakikada attığı golle kurtardı.
Inter, Şampiyonlar LigiF Grubu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı sahasında konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Prag'ın golünü 63. dakikada Olayinka kaydetti. Inter'e puanı getiren gol ise 90. dakikada Barella'dan geldi.
2. HAFTA INTER, BARCELONA'YA KONUK OLACAK
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Inter ise Barcelona ile karşı karşıya gelecek.