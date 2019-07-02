Inter'in Yeni İmzası Diego Godin Yeni Mücadelesinde

San Siro'ya vardıktan sonra yeni Inter imzalı Diego Godin'den bu röportajı inceleyin. Godin daha önce Atletico Madrid'de 9 yıl geçirdi ancak Milan'da yeni bir meydan okuma için sabırsızlandığını söyledi.

San Siro'ya vardıktan sonra yeni Inter imzalı Diego Godin'den bu röportajı inceleyin. Godin daha önce Atletico Madrid'de 9 yıl geçirdi ancak Milan'da yeni bir meydan okuma için sabırsızlandığını söyledi.

Kaynak: Dugout

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