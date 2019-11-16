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Inter'in Teknik Direktörü Antonio Conte'ye mermili mektup

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'ye içinde mermi bulunan bir zarf gönderildi.

16.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:44

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Conte'ye kısa bir süre önce içinde mermi bulunan bir adet tehdit dolu anonim bir mektup gönderildiği belirtildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayın ardından İtalyan emniyetinin, ünlü hocanın Milano'da yaşadığı yerde ve Inter tesislerindeki devriyelerini arttırdığı ifade edildi. NMilano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açtığı mektubun, 14 Kasım'da gönderildiği basına yansıdı. Söz konusu mektubu, akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin gönderdiği değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Inter'in Teknik Direktörü Antonio Conte'ye mermili mektup
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