Inter Fluminense maç özeti ve golleri! (VİDEO) Inter Fluminense geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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INTER FLUMINENSE MAÇ ÖZETİ

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INTER FLUMINENSE ÖZET

Inter Fluminense maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

INTER FLUMINENSE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Inter Fluminense maçı 1-0'lık Fluminense üstünlüğüyle devam ediyor.

INTER FLUMINENSE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Inter Fluminense maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.